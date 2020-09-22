Домашние заготовки на зиму могут быть смертельно опасны

Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних заготовок. Употребление домашних солений и консервов может стать причиной ботулизма – заболевания, которое поражает центральную нервную систему.

«Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух», – объяснили специалисты.

Внешний вид, вкус и запах заготовок не меняются, поэтому определить наличие бактерий просто на глаз невозможно. В Роспотребнадзоре добавили, что наиболее опасными являются консервы из грибов, мяса, рыбы, моркови, портулака, свеклы и укропа.

В ведомстве советуют не покупать домашние заготовки с рук, хранить консервы и соленья только в холодильнике или погребе, а перед употреблением обязательно подвергать температурной обработке в течение 15-20 минут.

Москва, Зоя Осколкова

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