Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик

Группа специалистов из российских научно-исследовательских институтов открыла универсальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Вещество эффективно борется с большинством инфекционных заболеваний, вызванных бактериями и грибами.
В настоящее время ученые всего мира заняты поисками препарата, который способен бороться с микроорганизмами, обладающими множественной (multi-drug resistant, MDR) или абсолютной (extreme-drug resistant, XDR) устойчивостью к антибиотикам. Российские исследователи продемонстрировали уникальную способность пептида эмерициллипсина А, сообщается в статье, опубликованной в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.
По словам экспертов, вещество, выделяемого из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina, подавляет у бактерий способность к образованию биопленок, благодаря чему устойчивость этих патогенов к антибиотикам пропадает. Препарат воздействует не только на MDR- и XDR-формы бактерий, но и практически любые патогенные эукариоты.
Среди патологий, с которыми позволит бороться эмерициллипсин А – опухоли, а также всевозможные бактериальные и грибные инфекции, отмечают авторы исследования. Терапия может осуществляться либо путем инъекций, либо местно, путем прямой обработки пораженных тканей.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 23.09.20
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