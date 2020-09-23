Врачи связали боли в спине с раком поджелудочной железы

Боли в спине могут являться одним из симптомов рака поджелудочной железы, считают специалисты Cancer Research UK. Об этом пишет Express. По мнению медиков, рак поджелудочной железы можно запросто спутать с заболеваниями межпозвоночных дисков.

Они отмечают, что на этом сказываются особенности расположения органов. Ученые обращают внимание, что нередко боль начинается в области живота, после чего распространяется в область спины.

«Дискомфорт усиливается, когда вы принимаете горизонтальное положение, и уменьшается, если вы садитесь. Состояние может ухудшаться после еды. Все это связано с особенностями поражения определенных нервов», – констатировали медики.

В связи с этим они призвали людей обращать внимание на такие симптомы. По словам специалистов, непроходящие боли в спине должны насторожить, если у человека нет соответствующих травм и тяжелых физнагрузок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.09.20

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