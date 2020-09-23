Эксперт сравнил полезность пресноводной и морской рыбы

Диетологи считают морскую рыбу более полезной, но некоторые россияне предпочитают пресноводную рыбу, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Он отметил, что вкусовые предпочтения складываются с детства и остаются на всю жизнь. «Любая рыба полезная, главное, чтобы она была выловлена в экологически чистых районах, подальше от крупных городов, в чистых озерах и реках», – сказал он, отметив, что 90% продаж приходится на морскую рыбу. Фомин также отметил, что наиболее полезной считается рыба, выловленная в северных регионах, из-за высокого содержания Омега-3-ненасыщенных кислот.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.09.20

Ученые рассказали о благоприятных условиях для распространения Covid-19. / Госдума одобрила законопроект о доступе к медкартам пациентов их родственников. / В Севастополе от коронавируса скончались еще два человека. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»