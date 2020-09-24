Диетолог дала советы любителям ночного обжорства

Диетолог дала несколько советов тем, кто старается избежать ночных набегов на холодильник. Соблюдая несколько несложных правил, можно навсегда забыть о ночном обжорстве.

Почувствовав внезапный приступ голода, нужно выпить стакан негазированной воды комнатной температуры, рассказала «Известиям» член российского Национального общества диетологов, врач-диетолог Людмила Денисенко.

Если водой дело не обошлось, можно выпить стакан кефира или теплого молока со специями – корицей, куркумой, молотым имбирем, добавив туда чайную ложку меда. Не стоит пить чай, сок или кофе, эти напитки только стимулируют аппетит. В крайнем случае можно сделать тост с ветчиной, сыром, творогом или мясом.

Кроме того, нужно обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Диетолог не советует подходить ко сну во взволнованном и нервном состоянии. Врач порекомендовала перед сном не читать сайты с новостями и угнетающую литературу.

«Если вечером у вас нет планов, кроме просмотра телевизора, то шансы перекусить чем-то вредным после 10 вечера сильно возрастают», – подчеркнула Денисенко. Лучше принять ванну, сделать аромамассаж, надеть теплые носки, повозиться с кошкой, посмотреть романтическую комедию, сказала специалист.

Вечером также можно заняться йогой, однако тренировка должна быть низкой интенсивности. Упражнения помогут очистить сознание от навязчивых мыслей и улучшить качество сна.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.09.20

В России раскритиковали иностранные вакцины от коронавируса и объяснили, как российский препарат влияет на деторождение. / Два театра в Перми закрываются на две недели из-за коронавируса у сотрудников. / В РФПИ заявили о снижении цены на лекарство от коронавируса – оно будет стоить не 12, а 8 тысяч рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»