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Четверг, 24 сентября 2020, 15:50 мск

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Диетолог дала советы любителям ночного обжорства

Диетолог дала несколько советов тем, кто старается избежать ночных набегов на холодильник. Соблюдая несколько несложных правил, можно навсегда забыть о ночном обжорстве.

Почувствовав внезапный приступ голода, нужно выпить стакан негазированной воды комнатной температуры, рассказала «Известиям» член российского Национального общества диетологов, врач-диетолог Людмила Денисенко.

Если водой дело не обошлось, можно выпить стакан кефира или теплого молока со специями – корицей, куркумой, молотым имбирем, добавив туда чайную ложку меда. Не стоит пить чай, сок или кофе, эти напитки только стимулируют аппетит. В крайнем случае можно сделать тост с ветчиной, сыром, творогом или мясом.

Кроме того, нужно обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Диетолог не советует подходить ко сну во взволнованном и нервном состоянии. Врач порекомендовала перед сном не читать сайты с новостями и угнетающую литературу.

«Если вечером у вас нет планов, кроме просмотра телевизора, то шансы перекусить чем-то вредным после 10 вечера сильно возрастают», – подчеркнула Денисенко. Лучше принять ванну, сделать аромамассаж, надеть теплые носки, повозиться с кошкой, посмотреть романтическую комедию, сказала специалист.

Вечером также можно заняться йогой, однако тренировка должна быть низкой интенсивности. Упражнения помогут очистить сознание от навязчивых мыслей и улучшить качество сна.

Москва, Зоя Осколкова

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