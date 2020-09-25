На Землю обрушится магнитная буря

Метеорологи предупредили о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю в предстоящие выходные, 26 и 27 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Синоптики отмечают, что в субботу магнитосфера Земли будет слабо возмущенной, а в воскресенье ожидается пик активности – «в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь».

Однако магнитные бури не будут длительными. В понедельник, 28 сентября, геомагнитное поле начнет успокаиваться и к середине недели «в околоземном космическом пространстве воцарится полный штиль», говорится в сообщении.

Добавим, что в периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям нужно соблюдать ряд предосторожностей. В частности, рекомендуется ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций и больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, если предоставится такая возможность.

Москва, Наталья Петрова

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