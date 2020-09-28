Южные регионы России лидируют по здоровому образу жизни

Исследование показало, что самые спортивные и непьющие россияне проживают на юге страны. Регионы Дальнего Востока оказались в конце рейтинга по здоровому образу жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА «Новости».

Специалисты проанализировали регионы по восьми показателям, к которым относятся потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда. Рейтинг субъектов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, Генпрокуратуры и министерства спорта.

Возглавляют список Северный Кавказ и юг России. В ТОП-5 здоровых регионов вошли Дагестан, Чечня, Адыгея, Кубань и Кабардино-Балкария. Высокое положение Северного Кавказа в рейтинге объясняется низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции, поясняют авторы исследования.

Кроме того, для южных регионов в целом характерно стремление населения к здоровому образу жизни, о чем свидетельствуют высокие позиции регионов по доле населения, занимающегося спортом. При этом во всех лидирующих субъектах доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда заметно ниже, чем в среднем по стране.

В аутсайдерах оказались Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Забайкальский край и Амурская область. В этих субъектах положение по большинству учитываемых в рейтинге показателей оказалось очень слабым.

По данным Минспорта, за 2019 год доля населения России, систематически занимающегося физической культурой и спортом выросла на 3,2 п.п. и составила 43%. Положительные тенденции наблюдаются и в борьбе с вредными привычками. По информации Росстата, в 2019 году 24,2% россиян потребляли табак, но при этом за прошедшие десять лет количество курильщиков сократилось на 17 млн человек.

По мнению авторов исследования, ЗОЖ по-прежнему находит отклик среди российского населения, но количество вовлеченных достигло некоторого «потолка» и для продолжения работы запущенных программ необходимо активнее распространять принципы здорового образа жизни.

Москва, Зоя Осколкова

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