Татуировки негативно влияют на терморегуляцию кожи

Американские ученые выяснили, что татуировки влияют на работу потовых желез, что сказывается на терморегуляции. Исследование об этом опубликовало издание Journal of Applied Physiology.

Специалисты Южного методистского университета в США отобрали добровольцев, у которых есть на теле татуировки и провели эксперимент. Участников исследования одели в костюмы, датчики на которых позволяли замерять температуру и интенсивность потоотделения на каждом участке тела.

Выяснилось, что потовые железы работают с одинаковой интенсивностью как на чистой коже, так и татуированной. При этом на участках с тату выделяется на 15% меньше пота.

«Эти данные предполагают, что татуировка функционально повреждает механизмы секреции, влияя на рефлекторную способность железы вырабатывать пот, но, по-видимому, не влияет на передачу нейронных сигналов, запускающих потоотделение, –– пояснили авторы исследования. – Снижение потоотделения может повлиять на рассеивание тепла, особенно когда татуировка покрывает более высокий процент площади поверхности тела, и может считаться потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом татуировки».

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 28.09.20

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