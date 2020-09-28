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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 сентября 2020, 17:05 мск

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Татуировки негативно влияют на терморегуляцию кожи

Фото: Pixabay

Американские ученые выяснили, что татуировки влияют на работу потовых желез, что сказывается на терморегуляции. Исследование об этом опубликовало издание Journal of Applied Physiology.

Специалисты Южного методистского университета в США отобрали добровольцев, у которых есть на теле татуировки и провели эксперимент. Участников исследования одели в костюмы, датчики на которых позволяли замерять температуру и интенсивность потоотделения на каждом участке тела.

Выяснилось, что потовые железы работают с одинаковой интенсивностью как на чистой коже, так и татуированной. При этом на участках с тату выделяется на 15% меньше пота.

«Эти данные предполагают, что татуировка функционально повреждает механизмы секреции, влияя на рефлекторную способность железы вырабатывать пот, но, по-видимому, не влияет на передачу нейронных сигналов, запускающих потоотделение, –– пояснили авторы исследования. – Снижение потоотделения может повлиять на рассеивание тепла, особенно когда татуировка покрывает более высокий процент площади поверхности тела, и может считаться потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом татуировки».

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 28.09.20

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