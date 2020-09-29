Позитивный настрой помогает предотвратить болезни сердца

Положительные эмоции хорошо сказываются на работе сердечной мышцы. Оптимистичный настрой может снизить риск развития болезней сердца. Об этом заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

«Положительные эмоции безусловно являются фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку стресс – одна из основных причин, влияющих на их развитие, оптимистичный настрой очень важен. Он помогает снять многие проблемы даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях», – рассказал врач РИА «Новости».

Чем человек великодушнее, тем меньше он подвержен стрессам. Впрочем, по словам хирурга, доброта не является единственным условием для снижения риска возникновения болезней сердца.

«Слишком много факторов играют здесь свою роль. И все же душевное состояние человека напрямую воздействует на его физический мир, состояние его организма, тела», – пояснил Попов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.09.20

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