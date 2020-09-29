Названы самые популярные презервативы у жителей разных регионов России

Специалисты сервиса «Яндекс.Маркета» проанализировали данные о переходах пользователей в интернет-магазины и выяснили, какие презервативы покупают жители различных регионов.

Подавляющее большинство (76%) интересуются классическими гладкими презервативами. Их предпочитают жители столицы и Томска.

На контрацептивы большого размера пришлось 8% пользовательских переходов. На сервисе их чаще всего ищут жители Волгоградской, Калининградской и Томской областей.

Ароматические кондомы предпочли в 7% случаев. Такие презервативы пользуются особой популярностью среди жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Рязанской и Саратовской областей.

На долю изделий с анестетиком пришлось по 6% переходов. Им отдают предпочтение пользователи из Ивановской области и Мордовии. Такая же доля у комбинированных презервативов. Их предпочитают в Липецкой области.

Наименьшей популярностью пользуются ребристые презервативы – 2%. Такие варианты пользуются спросом в Архангельской, Орловской и Белгородской областях. Контрацептивами с точечной поверхностью чаще интересуются пользователи из Приморского края, Брянской области и Дагестана.

Традиционно продажи презервативов в России растут с наступлением холодов. Наибольший спрос приходится на новогодние праздники и в феврале, накануне Дня всех влюбленных. В среднем россияне готовы потратить на покупку кондомов около 550 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.09.20

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