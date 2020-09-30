В России хотят продлить заочное переосвидетельствование инвалидности

Министерство труда намерено продлить временный порядок заочного переосвидетельствования инвалидности на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа до 1 марта следующего года, сообщает РИА «Новости».

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич обратился к главе Минтруда Антону Котякову. Он попросил продлить на полгода действие временного порядка признания инвалидности.

Министерство в свою очередь уведомило парламентария, что подготовило соответствующий проект постановления. «Проектом постановления предусматривается внесение изменений в части продления сроков действия временных порядков до 1 марта 2021 года», – сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что в проект постановления включат возможность очного обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы в вышестоящем главном бюро.

Москва, Иван Гридин

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