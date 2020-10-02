Рапс назвали лучшим заменителем сои

Рапс способен заменить сою в контексте белка растительного происхождения для питания людей. Ученые-диетологи из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге (MLU) выяснили, что семена рапса оказывают выраженное благотворное влияние на метаболизм человека, ничуть не меньшее, чем потребление сои.

Но есть и отличительные моменты, так, усвоение глюкозы проходило лучше, а чувство насыщения было более выраженным. Еще одно преимущество – белок можно получать из побочных продуктов производства рапсового масла. Об этом пишет журнал Nutrients.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.10.20

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