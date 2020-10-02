Ученые выявили связь между сексуальными предпочтениями и мигренью

Сексуальная ориентация способна определять частотность и тяжесть мигрени. К таким выводам пришли ученые в ходе недавнего исследования. Они изучили данные 1000 американцев. Оказалось, что сексуальные меньшинства, в частности геи, лесбиянки и бисексуалы в значительной степени предрасположены к мигрени.

Оказалось, что риск возникновения мигрени у них на 58% выше, чем у гетеросексуалов, отметила ведущий автор исследования, доцент кафедры педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско доктор Джейсон Нагата. По его словам, почти треть участников исследования нетрадиционной сексуальной ориентации страдали от мигрени, пишет «МедикФорум».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.10.20

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