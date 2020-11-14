Минздрав РФ назвал группу населения, наиболее уязвимую в пандемию коронавируса

При коронавирусной инфекции часто развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил руководитель НМИЦ им. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимой группой в ситуации распространения новой инфекции, поскольку имеют как высокий риск тяжёлого течения и неблагоприятных исходов COVID-19, так и повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

«Текущая ситуация требует от пациентов особого внимания в отношении соблюдения противоэпидемических мер (ношения маски, соблюдения дистанции), рационального и дисциплинированного подхода к профилактике нежелательных событий: строгого соблюдения рекомендаций по лечению, своевременного, при необходимости, обращения за медицинской помощью», – отмечают в Минздраве РФ.

Если же уберечься от болезни не удалось, то после выздоровления сердечникам нужно относиться к своему здоровью с повышенным вниманием.

«При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отёков нижних конечностей, приступов сердцебиения, «перебоев» в работе сердца после перенесённого заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам и проведение необходимых для выявления проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, начала необходимого лечения, прохождения курса реабилитации, – подчеркивает Шляхто. – В целом, текущий момент требует внимания и разумного отношения к своему здоровью от всех; наряду с предупреждением заражения коронавирусной инфекцией, необходимо помнить и об опасностях, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые мы хорошо умеем предупреждать и лечить – если вовремя уделяем этому должное внимание».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.11.20

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