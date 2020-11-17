Легкую форму Covid-19 связали с опасными последствиями для организма

Легкая форма коронавирусной инфекции, риск развития осложнений при которой врачи оценивают как низкий, может вызвать серьезные продолжительные последствия для важных внутренних органов. Об этом сообщает британская Daily Mail, ссылаясь на результаты исследования, проведенного специалистами британской группы Coverscan.

В исследовании участвовали более 200 пациентов, переболевших Covid-19 в легкой форме. Как выяснили ученые, симптомы ковида сохранялись у них долгое время и у почти 70% из них были поражены один или несколько органов. В основном негативные изменения касались легких, сердца и поджелудочной железы, однако также регистрировались осложнения на печень, почки и селезенку.

Помимо этого, спустя несколько месяцев после выздоровления люди жаловались на спазмы мышц, одышку и головные боли.

Ранее руководитель НМИЦ им. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто предупредил, что при Covid-19 часто развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. По его словам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимой группой в ситуации распространения коронавируса. Дело в том, что они имеют как высокий риск тяжелого течения и неблагоприятных исходов Covid-19, так и повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания, пояснил ученый.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.11.20

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