В России введут новый порядок оказания медпомощи онкобольным

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал изменение порядка оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. По его словам, новшества планируется утвердить в ближайшие недели. Об этом глава Минздрава сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область.

Мурашко пояснил, что речь идет о лицензионных требованиях, которые «в первую очередь предоставляют не рекомендуемый, а обязательный формат структурных подразделений, оснащение оборудованием, использование определенных медицинских технологий для подобного типа учреждений» (цитата по ТАСС). Он добавил, что новый порядок будет также включать в себя «комплекс мер по информационному сопровождению и использованию различных информационных продуктов, дата-центров».

По словам министра, на этой неделе соответствующий документ обсудят ведущие специалисты-онкологи и региональные специалисты, а в ближайшие недели «мы его выпустим».

Глава Минздрава также сообщил, что после начала эпидемии коронавируса в РФ начали выявлять большее число онкобольных. Это связано с большим количеством проведенных КТ-исследований легких, что «позволяло диагностировать большее количество заболеваний не воспалительного характера, а онкологического», пояснил Мурашко, чьи словам приводит РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.10.20

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