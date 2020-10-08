Эксперты озвучили недопустимые ошибки при варке картофеля

Польские эксперты заявили о том, что практически все допускают непростительную ошибку при варке картофеля, пишет портал Wirtualna Polska. Портал отмечает, что зачастую люди погружают картошку в холодную воду, после чего ставят на огонь. Оказывается, такой подход приводит к большей потере полезных микроэлементов и худшим образом сказывается на консистенции продукта.

Как оказалось, правильным решением будет положить сырой картофель в кипящую воду, а уже потом посолить ее. Если поступить таким образом, утверждают эксперты, картошка станет приятной по консистенции и сохранит больше питательных веществ.

Также рекомендуется не освобождать картофель, от кожицы, так как именно в тонком слое под ней сконцентрированы витамины и микроэлементы. Если приходится иметь дело с картофелем прошлогоднего урожая, который из-за этого стал более жестким, то рекомендуется счищать шкурку максимально тонким слоем. Если крупные картофелины нарезать, это позволит сократить время приготовления, что сохранит полезные свойства корнеплода.

Примечательно, что картофелина среднего размера покрывает четверть суточной потребности в витамине C. Кроме того, картошка богата магнием, кальцием, железом, марганцем, йодом, натрием и серой.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 08.10.20

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