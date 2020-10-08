Храпящие люди просыпаются по 400 раз за ночь

Есть множество причин, почему людей клонит в сон в течение дня. Заслуженный врач России, президент российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал о тех из них, о которых человек может даже не догадываться.

По его словам, не всем взрослым и здоровым людям может хватать восьмичасового сна. Это просто физиологическая особенность человека – спать дольше, пояснил специалист в интервью «Пятому каналу».

Кроме того, сонливость может вызывать храп, который часто является симптомом так называемого синдрома абструктивного апноэ сна – остановки дыхания на несколько секунд. При этом каждый раз из-за недостатка кислорода у человека просыпается мозг. «Фактически это 300-400 подбуживаний за ночь, человек испытывает беспокойный, неосвежающий сон, разбитость, усталость, сонливость в течение дня», – рассказал врач.

Также ухудшить качество сна может недостаток в организме железа, дефицит витамина D, витаминов группы B. В результате днем появляется чувство усталости и разбитости.

Причиной дневной сонливости может быть так называемый синдром беспокойных ног. У человека с таким недугом перед сном появляется неприятное ощущение, которое заставляет постоянно шевелить конечностями. Из-за этого невозможно долго заснуть.

Москва, Зоя Осколкова

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