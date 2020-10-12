Экологи рассказали об опасности грязных окон

Окна в доме необходимо мыть как минимум дважды в год. Скопившаяся грязь может нанести вред организму. Об этом сообщил директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Темный налет на рамах, стеклах и подоконниках содержит сажу и канцерогенные вещества. При открытии окна они попадают в помещение, а затем и в легкие человека.

Кроме того, грязь мешает проникновению света. «Чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается», – объяснил эколог радио Sputnik.

В разные сезоны года состав грязи на окнах отличается. Так летом на поверхностях скапливается в основном пыльца, тополиный пух, другие растительные частицы. Зимой больше накапливаются копоть и хлориды. Именно поэтому окна рекомендуется мыть не реже двух раз в год.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.10.20

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