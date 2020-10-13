Из-за доступа к порнографии в России растет число детей с проблемами в психосексуальном развитии

Свободный доступ к порнографии привел к негативным последствиям в развитии российских детей. Об этом заявил врач-сексопатолог, научный сотрудник отдела сексопатологии московского НИИ психиатрии Росздрава Юрий Прокопенко.

По его словам, в группу риска по неправильному психосексуальному развитию сегодня попадает больше детей, чем несколько лет назад. «Скажем, Венера Милосская может вызывать у мальчика 15 лет неудержимую эрекцию, у мужчины 30 лет – только снисходительную улыбку. Это чистая биология. Группу риска при знакомстве с порнографией составляют наши подростки – и юноши, и девушки – в возрасте от 10 до 17 лет», – отметил Прокопенко эфире медиацентра «Патриот».

Если малолетние дети получают информацию, которая для них преждевременная, это может привести к психологическом травме, повлиять на отношения с противоположным полом в дальнейшем и даже развиться в психическое расстройство.

«Отношение к противоположному полу, к себе, к взаимоотношению между полами воспитывается постепенно, и этапы эти должны идти постепенно. И когда мальчик в возрасте 10 лет – когда он впервые влюбился и девочка для него – это небесное создание – вдруг смотрит порнографию – он расценивает это как насилие и над женщиной, и над самим собой. Конечно, это сбивает его нормальное психосексуальное развитие», – заключил врач.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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