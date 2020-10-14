В России запатентовали новое лекарство, убивающее коронавирус

Ученые Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России разработали и запатентовали лекарство от коронавирусной инфекции. Новый препарат подавляет развитие вируса в клетках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.

Лекарственный препарат «целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется», отметили в ведомстве, пояснив, то лекарственное средство «специфически выключает активность коронавируса SARS-CoV-2 и убивает его, а не только влияет на симптомы заболевания».

В ФМБА указали, что в ходе доклинических испытаний разработки в 48-м Институте микробиологии Минобороны РФ на сирийских хомячках «было доказано мощное противовирусное действие препарата с высоко эффективным подавлением коронавируса» в легких подопытных животных. При этом не было зафиксировано токсических влияний препарата.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова заявила, что «полученные результаты доклинических исследований демонстрируют высокую специфичность противовирусной активности разработанного инновационного генно-инженерного препарата при его безопасности и отсутствии токсического действия». Теперь, по ее словам, предстоит провести клинические исследования нового препарата. Ведомство готовит обращение в Минздрав РФ для получения разрешения на их проведение.

Скворцова также сообщила, что препарат планируется выпускать в двух формах – интраназальной (капли в нос) для профилактики Covid-19 после контакта с зараженными и ингаляционной – для лечения инфицированных.

Москва, Наталья Петрова

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