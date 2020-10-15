Когда домашнее лечение не помогает: Мурашко озвучил условие госпитализации при ковиде

Пациент с коронавирусом должен направляться в больницу не позднее третьих суток с начала заболевания, если лечение в домашних условиях не помогает. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, «во всех наших документах» прописана возможность амбулаторного лечения при Covid-19. Однако «в случае неэффективности лечения на третьи сутки должна произойти оценка, в случае неэффективности амбулаторной терапии пациент именно в этот срок должен направляться в стационар», заявил министр, чьи слова приводит РИА «Новости». Мурашко подчеркнул, что «не позднее, поскольку это влияет на исходы».

Глава Минздрава также сообщил, что более массовая поставка вакцины от коронавируса, с учетом производственного цикла и контроля качества, планируется в последних числах ноября или в декабре. Именно в эти сроки может начаться массовая вакцинация против Covid-19, отметил он.

Согласно официальным данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 13 754 случаев заражения коронавирусом. За это же время зафиксирован рекордный показатель смертности пациентов с ковидом – скончались 286 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.10.20

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