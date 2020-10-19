В России продлили заочное подтверждение инвалидности

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее временный порядок признания или подтверждения инвалидности, введенный в связи с распространением коронавируса, до 1 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Данный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на следующие полгода. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Более того, как отметили в правительстве, «вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также будет решаться без их личного обращения».

Упрощенный порядок назначения и переосвидетельствования инвалидности был введен в связи с распространением Covid-19 и действовал с 9 апреля по 1 октября.

Как отметил премьер на заседании правительства, «эти меры помогают уменьшить риск заражения». Кроме того, по словам Мишустина, людям с инвалидностью станет «проще и удобнее получать нужные документы, не тратить на это силы и время». Глава правительства добавил, что сейчас в кабмине прорабатывается возможность сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных ограничений.

Москва, Наталья Петрова

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