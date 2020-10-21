СМИ: В Ростове-на-Дону 13 пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Росздравнадзор проведет проверку

Росздравнадзор проведет проверку после смерти в больнице Ростова-на-Дону 13 пациентов с коронавирусом, которые погибли, по данным СМИ, из-за отсутствия кислорода.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в ковидном госпитале при горбольнице № 20 Ростова-на-Дону умерли 13 пациентов из-за нехватки кислорода. Об этом проинформировало местное издание 161.ru со ссылкой на неназванных сотрудников, работающих в «красной зоне», и источник в системе здравоохранения. Как сообщили медики, в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа. Они рассказали о регулярных перебоях с поставками медицинского кислорода в больницу, из-за чего им приходится снижать концентрацию газа в смеси или временно отключать одних пациентов, чтобы помочь другим.

В ростовском горздраве между тем опровергли информацию о массовой гибели пациентов с Covid-19. При этом в управлении здравоохранения сообщили, что 12 октября в ковидном госпитале действительно скончались 13 пациентов. Причина смерти больных «будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы», добавили в ведомстве.

Москва, Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

Москва, Ростов-на-Дону. Другие новости 21.10.20

«У них все полномочия есть, результатов не видно»: «Единороссы» отказались вызывать в Госдуму «главных борцов с ковидом» из правительства. / В Севастополе за 2 дня выявлено более 100 новых случаев коронавируса. / В Сербии растет заболеваемость коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»