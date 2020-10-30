Возбуждено дело после гибели пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону, проводятся обыски

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пациентов в ковидном госпитале на базе горбольницы №20 Ростова-на-Дону. Дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, в настоящее время в мэрии Ростова-на-Дону и региональном Минздраве проводятся обыски. Кроме того, оперативники нагрянули с обысками к экс-начальнику управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежде Левицкой. Чиновница уволилась после скандала с гибелью пациентов ковидария.

Ранее сообщалось, что в ковидном госпитале при горбольнице №20 Ростова-на-Дону умерли 13 пациентов из-за нехватки кислорода. Информация об этом появилась в местном издании 161.ru. Как сообщили медики, в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа. Они рассказали о регулярных перебоях с поставками медицинского кислорода в больницу, из-за чего им приходится снижать концентрацию газа в смеси или временно отключать одних пациентов, чтобы помочь другим.

В ростовском горздраве информацию о массовой гибели пациентов с Covid-19 опровергли, отметив при этом, что 12 октября в ковидном госпитале действительно скончались 13 пациентов.

Позже замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова заявила журналистам, что в ковидном госпитале не было никаких аварийных ситуаций, «связанных с поставкой кислорода на территорию данной больницы, как и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть пациентов» (цитата по «Интерфаксу»). Чиновница добавила, что причину смерти пациентов установят патологоанатомы. Об этом же заявляла Левицкая перед своим увольнением. По ее словам, проведенная проверка в ковидарии не выявила перебоев в поставке кислорода в медучреждении. Она уточнила, что примерно в одно время в госпитале умерли 5 пациентов, а «13 пациентов это были смерти, к сожалению, в течение дня».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, тем не менее, поручил Росздравнадзору провести проверку причин смерти пациентов в ковидной больнице.

Обновлено. СКР подтвердил возбуждение уголовного дела в связи с гибелью пациентов ковидария. «11 октября 2020 года в МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону» наступила смерть 5 пациентов, находившихся на лечении от новой коронавирусной инфекции Covid-19», – говорится в сообщении ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователям предстоит установить причины и обстоятельства наступления смерти пациентов, заявили в СКР.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

Ростов-на-Дону. Другие новости 30.10.20

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