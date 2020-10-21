«Это наводит не на очень радостные мысли…» Коронавирус может стать непобедимым – мнение ученого

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о риске превращения новой коронавирусной инфекции в природно-очаговую и ее распространении среди домашних и сельскохозяйственных животных. Об этом ученый заявил на заседании Валдайского клуба в среду, 21 октября. По его словам, это означает, что Covid-19 может превратиться в непобедимую болезнь.

Ученый выразил уверенность, что коронавирус «укоренится сейчас в домашних животных, сельскохозяйственных животных и прочих живых объектах, которые не входят в понятие «человеческая популяция», напомнив, что вирус проникает в различные клетки и ткани, передает ТАСС.

В итоге, по его словам, «инфекция станет эндемичной, природно-очаговой инфекцией». Это «наводит не на очень радостные мысли», потому что человечество «не побеждало в борьбе с природно-очаговыми инфекциями», сказал Гинцбург.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.10.20

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