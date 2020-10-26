Жителей Калуги попросили отвозить врачей на вызовы

Руководство Калужской городской больницы №5 обратилось к жителям города с просьбой о помощи. Автомобилистов просят подвозить врачей на вызовы.

Объявление появилось на сайте больницы: «В связи с ростом заболеваемости увеличилось количество вызовов. Мы обращаемся ко всем, кто располагает временем и своим автомобилем, помочь на период эпидемии в доставке врачей по адресам».

В учреждении уточнили, что в сутки поступает 450-500 вызовов, то есть 65 вызовов на одного доктора. Собственного транспорта в больнице не хватает, врачи вынуждены ходить пешком.

Калуга, Зоя Осколкова

Калуга. Другие новости 26.10.20

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