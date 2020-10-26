Жителей Калуги попросили отвозить врачей на вызовы

Руководство Калужской городской больницы №5 обратилось к жителям города с просьбой о помощи. Автомобилистов просят подвозить врачей на вызовы.
Объявление появилось на сайте больницы: «В связи с ростом заболеваемости увеличилось количество вызовов. Мы обращаемся ко всем, кто располагает временем и своим автомобилем, помочь на период эпидемии в доставке врачей по адресам».
В учреждении уточнили, что в сутки поступает 450-500 вызовов, то есть 65 вызовов на одного доктора. Собственного транспорта в больнице не хватает, врачи вынуждены ходить пешком.
Калуга, Зоя Осколкова
Калуга. Другие новости 26.10.20
Глава правительства Болгарии заразился covid-19. / В Екатеринбурге от гриппа привили почти полмиллиона человек. / Губернатор Иркутской области ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube