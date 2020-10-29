В США создали таблетку от храпа

Американские исследователи разработали комбинированный препарат, который облегчит жизнь людям с обструктивным апноэ (храпом) и их домочадцам. Храп мешает людям выспаться и серьезно вредит здоровью. Чтобы побороть храп в мире было придумано множество устройств, среди которых специальные маски, капы, дыхательные аппараты и многое другое. Но в большинстве своем эти средства не всегда были эффективны, а многим просто не давали уснуть.

Только в России от обструктивного апноэ страдает порядка 5 млн человек. Первые клинические испытания таблетки, получившей рабочее название AD109, показали ее эффективность в 74% случаев. В её состав входят два известных препарата.

Первый – это атомоксетин. Его применяют при лечении синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей. Благодаря этому препарату, в мозге увеличивается уровень норадреналина, что усиливает концентрацию внимания. Исследователи считают, что норадреналин также стимулирует выработку моторных нейронов, сохраняющих нормальную работу дыхательных мышц, что предотвращает храп. Вторым лекарством в составе таблетки является оксибутинин, который выписывают при недержании.

Ученые обратили внимание, что он тоже благотворно воздействует на мышцы в носоглотке, влияя на рецепторы, которые контролируют контрактуру языка, пишет The Daily Mail.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.10.20

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