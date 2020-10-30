«Если я умру, то в этом виноват только минздрав»: в Забайкалье начали проверку смерти больной Covid-19, пожаловавшейся на отсутствие медпомощи (ВИДЕО)

Министерство здравоохранения Забайкальского края начал проверку после смерти 64-летней жительницы Читы, которая заболела коронавирусной инфекцией и долго не могла дождаться медицинской помощи, когда ей стало хуже.

Ранее в социальных сетях появился записанный пенсионеркой ролик, в котором она сообщила, что заболела коронавирусом 19 октября, лечилась дома, однако ее состояние ухудшилось, и она не может дождаться госпитализации. По словам читинки, к ней приезжали врачи, заполняли документы и уезжали. Однако состояние женщины, по ее словам, продолжало ухудшаться – температура поднялась выше 39 градусов, ей было очень тяжело дышать. «Со стороны министерства здравоохранения, скорой помощи, поликлиники нет никаких действий. Они все время приезжают, записывают мои данные, что и как я лечусь и уезжают. Сын обратился за помощью в министерство здравоохранения, но на него напустили Росгвардию, всего проверили, обыск устроили, но добился, что завтра меня, наверное, положат (в больницу – прим. ред.)», – рассказала жительница Читы, которая на видео представилась Ольгой Петровной Сорокиной.

Жительница Читы с тяжелой формой ковида долго ждала госпитализации и умерла в больнице

В завершение женщина заявила, что просит винить министерство здравоохранения в ее смерти: «Я хочу сказать, если я умру, то в этом виновато только министерство здравоохранения. С таким халатным отношением тяжело больным, боже мой, как нам тяжело».

По данным краевого минздрава, женщину госпитализировали 28 октября, на следующий день она скончалась. «Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентки», – говорится в сообщении ведомства.

Чита, Наталья Петрова

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