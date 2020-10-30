Минздрав РФ назначил проверку после смерти женщины с Covid-19 в Чите, жаловавшейся на неоказание медпомощи

Росздравнадзор по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко начал проверку качества оказания медицинской помощи 64-летней жительнице Читы, которая умерла от Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перед смертью женщина записала видеообращение с жалобой на неоказание медпомощи.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Забайкальскому краю совместно с прокуратурой начал проверку качества и своевременности оказания медицинской помощи пожилой женщине в Чите, которая скончалась от коронавирусной инфекции, записав предварительно видеоролик с обращением к местным властям», – говорится в сообщении ведомства.

За несколько дней до смерти Ольга Сорокина записала видео, в котором рассказала, что болеет с 19 октября, лечится дома, однако, несмотря на ухудшение состояние, не может дождаться медицинской помощи. «Со стороны министерства здравоохранения, скорой помощи, поликлиники нет никаких действий. Они все время приезжают, записывают мои данные, что и как я лечусь, и уезжают. Температура все время высокая, воспаление легких. Я говорила, что силы покидают меня», – рассказала пенсионерка.

В завершение женщина попросила винить в ее смерти забайкальский минздрав: «Если я умру, в этом будет виновато только министерство здравоохранения».

Больную госпитализировали только 28 октября, на следующий день она скончалась. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.10.20

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