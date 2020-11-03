Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпороги в 47 регионах

В России продолжает расти число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, эпидемические пороги превышены в более чем половине регионов страны.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47-ми субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», – говорится на сайте ведомства.

В частности, регистрируется заболеваемость, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии – вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими.

Тем временем, в стране продолжается вакцинация населения против гриппа. На данный момент прививки поставили более 49,4 млн человек, или около трети жителей России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.11.20

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