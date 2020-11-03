В России создается Федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан

Глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился создать Федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан, сообщается на сайте кабмина.
Новая структура займется закупками медпрепаратов в рамках федеральных программ. Речь идет о лекарствах для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом. Кроме того, центр будет закупать вакцины, входящих в национальный календарь прививок.
Организация будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах, что, как рассчитывают в правительстве, «поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв».
Функции учредителя возложены на Минздрав. Мишустин поручил министерству в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 03.11.20
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