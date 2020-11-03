В России создается Федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан

Глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился создать Федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан, сообщается на сайте кабмина.

Новая структура займется закупками медпрепаратов в рамках федеральных программ. Речь идет о лекарствах для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом. Кроме того, центр будет закупать вакцины, входящих в национальный календарь прививок.

Организация будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах, что, как рассчитывают в правительстве, «поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв».

Функции учредителя возложены на Минздрав. Мишустин поручил министерству в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.11.20

«Мы заботимся о вашем здоровье»: в Совете Федерации появились кабинки для дезинфекции сенаторов. / В России упростили маркировку лекарств из-за высокого спроса. / Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпороги в 47 регионах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»