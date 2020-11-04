Употребление алкоголя с лекарствами может усугубить течение ковида – врач

Совмещение употребления алкоголя с лекарствами против коронавируса может усугубить течение болезни. Об этом в интервью радио Sputnik врач-нарколог Руслан Исаев.

«Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни», – заявил Исаев. Механизм он описывает так: дело не только в ослаблении иммунитета принимающего алкоголь человека, но и в том, что смешение алкоголя с препаратами, недопустимо. В первую очередь, речь идёт об антибиотиках. О вреде совмещения препаратов данной группы с алкоголем врачи всегда предупреждали своих пациентов – они дают большую нагрузку на печень, могут вызвать аллергическую реакцию и т.д. Одновременное употребление спиртосодержащих напитков может усугубить данные проблемы, приведя к тяжелым последствиям.

Кроме того, врач-нарколог Исаев обратил внимание на то, что употребление алкоголя затрудняет действие препаратов, препятствующих образованию тромбов, – антикоагулянтов. «Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах», – добавил Исаев.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 04.11.20

Ученые доказали целебные свойства простых объятий и рукопожатий. / Британские ученые пытаются лечить от старости. / Минздрав Украины заявил о точке невозврата и коронавирусной катастрофе в стране. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»