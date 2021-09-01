Алкоголь становится отвратительным: Covid-19 может надолго отбить охоту к спиртному

Россиян предупредили о проблемах с восприятием алкоголя после перенесенного коронавируса. Спиртное становится другим на вкус и запах, что чаще всего заставляет от него отказаться.

По словам нутрициолога Надежды Чернышовой, коронавирусная инфекция может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных (аносмия) и вкусовых ощущений, так и их искажение (паросмия). Алкогольные напитки – одна из таких групп, восприятие которой меняется после Covid-19.

«Многие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного – ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток. Я знаю несколько случаев, когда люди ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять, но это далеко не у всех», – рассказала врач в интервью «Ридусу».

Перенесший Covid-19 пациент может в течение нескольких месяцев или даже дольше оставаться в таком состоянии. Расстройства вкуса и обоняния могут заставить человека отказаться от целых групп продуктов питания.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.09.21

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