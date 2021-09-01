российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 сентября 2021, 16:28 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Алкоголь становится отвратительным: Covid-19 может надолго отбить охоту к спиртному

Россиян предупредили о проблемах с восприятием алкоголя после перенесенного коронавируса. Спиртное становится другим на вкус и запах, что чаще всего заставляет от него отказаться.

По словам нутрициолога Надежды Чернышовой, коронавирусная инфекция может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных (аносмия) и вкусовых ощущений, так и их искажение (паросмия). Алкогольные напитки – одна из таких групп, восприятие которой меняется после Covid-19.

«Многие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного – ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток. Я знаю несколько случаев, когда люди ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять, но это далеко не у всех», – рассказала врач в интервью «Ридусу».

Перенесший Covid-19 пациент может в течение нескольких месяцев или даже дольше оставаться в таком состоянии. Расстройства вкуса и обоняния могут заставить человека отказаться от целых групп продуктов питания.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.09.21

«Европейский Ухань»: косовские элиты возмущены бездействием «премьера» Курти. / После выборов в Москве прогнозируют новую вспышку коронавируса. / Большинство игроков «Автомобилиста» привились «Спутником Лайт». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Россияне стали меньше пить водки, вина и пива в пандемию

Забыть об алкоголе на 56 дней: Попова дала совет желающим привиться от коронавируса

Употребление алкоголя с лекарствами может усугубить течение ковида – врач

Метки / Алкоголь

В Карелии скончался пятый отравившийся суррогатным алкоголем

В Карелии четверо рабочих из Белоруссии умерли от отравления суррогатным алкоголем

Ученые обнаружили нервные клетки, заставляющие человека хотеть алкоголь

В России запретят продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

Россиян предупредили о подорожании водки

Бузовой запретили выпускать пиво и коньяк под своим именем

Армения откажется от названия «коньяк» для своей продукции

В России хотят запретить продажу самогонных аппаратов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Алкоголь, Коронавирус из Китая,