Забыть об алкоголе на 56 дней: Попова дала совет желающим привиться от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала желающим привиться от коронавируса не употреблять алкогольные напитки в течение 56 дней.

По ее словам, нужно отказаться от спиртного как минимум за две недели до вакцинации и не пить 42 дня после первой прививки. Таким образом, в общей сложности не следует употреблять алкоголь 56 дней.

«Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция – не надо пить алкоголь… Как минимум две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции – это формирование иммунитета, и нужно поберечься, – объяснила главный санитарный врач РФ в эфире радио «Комсомольская правда».

Как отметила Попова, употребление алкоголя приводит к напряжению организма, что негативно влияет на формирование иммунитета против коронавируса.

Глава Роспотребнадзора также посоветовала не курить до и после вакцинации, поскольку дым раздражает легкие. Попова при этом указала, что курение не защищает от ковида, а, наоборот, вредит. «Курение никак не может помочь при коронавирусе. Курение, дым и все, что может раздражать легкие – все идет не на пользу, а только во вред», – отметила главный санитарный врач страны.

На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что все, кто собирается поставить прививку от Covid-19, должны будут в течение 42 дней отказаться от спиртных напитков, лекарств, подавляющих иммунитет, носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Вакцинация от коронавируса стартовала в России в конце прошлой недели. В первую очередь прививать будут группы риска – медработников, учителей, социальных работников, правоохранителей, отмечала Голикова. Сегодня премьер РФ Михаил Мишустин дал губернаторам сутки на подготовку инфраструктуры для вакцинации населения от коронавируса и поручил доложить о результатах этой работы в Минздрав до 9 декабря.

Между тем, согласно результатам недавнего опроса сервиса SuperJob, сделать прививку от коронавируса в ближайшее время готов только каждый одиннадцатый житель (9%). Каждый пятый россиянин (21%) признался, что скорее готов к вакцинации, чем нет. Таким образом, поставить прививку от ковида не прочь 30% опрошенных. Не желают прививаться 70% респондентов. 42% из них высказались категорически против вакцинации, а 28% настроены скорее против.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.12.20

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