Губернаторам дали сутки на подготовку к вакцинации от Covid-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов до 9 декабря подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от коронавируса и доложить о результатах этой работы в Минздрав в этот же срок. Такое поручение руководитель правительства дал по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 7 декабря, сообщает пресс-служба кабмина.

«Губернаторы должны обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику ее проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдаленных районов. О результатах этой работы они обязаны доложить в Минздрав до 9 декабря», – говорится в сообщении.

Самому Министерству здравоохранения поручено до 11 декабря представить в правительство логистические паспорта готовности к проведению вакцинации от коронавируса во всех 85 регионах страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил на этой неделе начать во всех регионах массовую вакцинацию от Covid-19 медработников и учителей.

Напомним, в России готовят к массовому внедрению две вакцины от ковида – «Спутник V» разработки центра Гамалеи и «ЭпиВакКорону», созданную Новосибирским научным центром «Вектор». Третий препарат, разработанный центром имени Чумакова, находится на стадии подготовки к клиническим испытаниями третьей фазы.

Ранее в Минздраве РФ заявляли, что вакцинация групп риска стартует в декабре этого года, а доступной для населения вакцина станет в январе или феврале.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.12.20

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