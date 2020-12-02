Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется в конце следующей недели. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. По его словам, объем производства вакцины уже позволяет это сделать, первыми в очереди на вакцинацию должны быть медработники и учителя.

Глава государства обратил внимание, что два миллиона доз вакцины будет произведено уже в ближайшее время. «Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации», – обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны.

Вице-премьер в ответ сообщила, что возможность начать массовую вакцинацию появится уже в декабре, передает «Интерфакс». «Сейчас мы оцениваем первые приоритетные группы населения, две из них вы упомянули – это врачи и педагогические работники», – отметила Голикова, подчеркнув, что вакцинация будет осуществляться на добровольной основе. «Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно», – заверила вице-премьер.

По ее словам, все подготовительные мероприятия завершатся уже на этой неделе. Таким образом, масштабная кампания по вакцинации россиян от коронавируса может стартовать уже на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, в РФ готовят к массовому внедрению две вакцины от COVID-19, это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Третий препарат, разработанный Центром имени Чумакова, находится на стадии подготовки к клиническим испытаниями третьей фазы.

Ранее в Минздраве заявляли, что вакцинация групп риска начнется в декабре этого года, а доступной для населения вакцина станет в январе или феврале.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.12.20

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