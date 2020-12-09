«Сухой закон» только на три дня: уточнен срок отказа от алкоголя при вакцинации от Covid-19

После вакцинации от коронавирусной инфекции следует отказаться от употребления алкоголя на три дня после каждой из двух инъекций. Это необходимо для формирования иммунного ответа. Такое заявление сделал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, о полном отказе от спиртного речь не идет.

«Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию», – цитирует специалиста РИА «Новости». «Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола», – подчеркнул Гинцбург, отметив, что эта рекомендация действует не только для вакцины «Спутник V», но и для любой другой.

Специалист пояснил, что чрезмерное употребление спиртных напитков во время вакцинации может значительно снизить иммунитет и соответственно «снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным».

Гинцбург также заявил, что не стоит употреблять лекарства, подавляющие иммунную систему, в течение 42 дней после вакцинации против Covid-19, когда формируется иммунитет.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отказаться от алкоголя следует за две недели до вакцинации и в течение 42 дней после первой инъекции. Таким образом, по ее мнению, в общей сложности нельзя употреблять алкоголь почти два месяца.

Москва, Наталья петрова

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