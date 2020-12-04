Россияне скептически настроены к вакцинации от коронавируса: привиться готовы только 30%

Сделать прививку от коронавируса в ближайшее время готов только каждый одиннадцатый житель России (9%). Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. Каждый пятый россиянин (21%) признался, что скорее готов к вакцинации, чем нет. Таким образом, поставить прививку от ковида не прочь 30% опрошенных.

Согласно результатам исследования, не хотят прививаться 70% респондентов. 42% из них высказались категорически против вакцинации, а 28% настроены скорее против.

Стоит отметить, что однозначно готовых привиться среди мужчин вдвое больше, чем среди женщин, – 12% и 5% соответственно. При возможности пройдут вакцинацию 13% участников опроса старше 45 лет.

Опрос также показал, что население больше доверяет российским вакцинам, нежели импортным. «При наличии выбора, ставить себе импортную или российскую вакцину, граждане, готовые к вакцинации, более чем в два раза чаще выбирали отечественные разработки – 55% против 24%», – отметили исследователи.

При этом сторонников российской вакцины среди женщин больше, чем среди мужчин, – 58% против 52%. Респонденты старше 45 лет чаще отдавали предпочтение отечественным препаратам, чем молодежь до 24 лет, – 68% и 33% соответственно.

Опрос проводился 2-3 декабря среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из 351 населенных пунктов во всех федеральных округах.

Первая российская вакцина от коронавируса, «ГамКовидВак» («Спутник V») разработки центра Гамалеи, была зарегистрирована в августе и выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона» Новосибирского центра «Вектор» прошла регистрацию в октябре. Оба этих препарата готовят к массовому внедрению в РФ.

В середине ноября президент России Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса – препарат разработали специалисты центра имени Чумакова РАН.

2 декабря глава государства дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой начать массовую вакцинацию от Covid-19 в России в конце следующей недели. По словам Путина, объем производства вакцины уже позволяет это сделать, первыми в очереди на вакцинацию должны быть медики и учителя.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.12.20

Россельхознадзор о карантине в Нижнем Тагиле: вирус африканской чумы свиней был в «Наборе для борща». / «Достримился»: задержан блогер, который вел прямой эфир в Интернете со своей мертвой сожительницей. / Антирекорд: в Свердловской области от коронавируса умерли 16 человек за день. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»