Россияне стали меньше пить водки, вина и пива в пандемию

Росалкогольрегулирование отметило снижение спроса на алкоголь в пандемию. Среди самых «пьющих» регионов оказались Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Меньше всего спиртного употребляют жители Ингушетии, Чечни и Чукотки. Эксперты считают сокращение потребностей в алкоголе парадоксальным.

По данным Росалкогольрегулирования, за I квартал 2021 года население приобрело 66 млн декалитров спиртного, в то время как за тот же период прошлого года 67,87 млн, пишут «Известия». Меньше всего россияне стали пить вина (86,8% к 2020 году), пива и пивных напитков (94%), водки и ликероводочных изделий (98%), зато увеличили употребление игристых вин и шампанского (105%), а также на том же уровне остался спрос на коньяк.

Лидером по потреблению алкоголя в абсолютных показателях в этом году стала Москва. В столице приобрели 6,4 млн декалитров спиртных напитков (в прошлом году 6,7 млн). На втором месте оказалась Московская область – 6 млн (6,35 млн), а на третьем – Санкт-Петербург – 3,37 млн декалитров (3,5 млн.). В десятку самых пьющих регионов вошли Свердловская область (2,34 млн), Краснодарский край (2,16 млн), Татарстан (1,63 млн), Нижегородская область (1,62 млн), Башкирия (1,48 млн), Челябинская (1,5 млн) и Ленинградская (1,3 млн) области.

Минимальное потребление спиртного наблюдается в Ингушетии (6 тыс. декалитров), Чечне (11 тыс.), на Чукотке (28,7 тыс). Также в десятку регионов с минимальным потреблением алкоголя вошли Тыва (36,7 тыс.), НАО (37,4 тыс.), Карачаево-Черкессия (42,3 тыс.), Кабардино-Балкария (46 тыс.), Северная Осетия (49 тыс.), Калмыкия (67,2 тыс.) и ЕАО (86 тыс. декалитров).

В Росалкогольрегулировании считают, что на снижение показателя повлияли коронавирусные ограничения, а именно изменения в работе ресторанов, баров и кафе, а также запреты субъектов на продажу спиртных напитков в определенное время. Сейчас постепенно мы возвращаемся к допандемийным значениям», – пояснили в ведомстве.

В свою очередь в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя назвали сокращение потребления спиртного парадоксальным. «Это удивительно! Тем более что весь средний класс, а это миллионов 20 потребителей, который обычно два раза в год уезжали в отпуск за границу, с апреля сидели и пили в России. Лично мне трудно это объяснить», – заявил гендиректор центра Вадим Дробиз. Он добавил, что в России однозначно вырос рынок нелегального алкоголя. Об этом свидетельствует рост продаж самогонных аппаратов.

На исключено, что россияне стали меньше пить из-за опасений, что спиртное негативно влияет на эффективность лечения и вакцины от коронавируса. Такое мнение высказал глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Также немаловажным фактором стало ухудшения финансово-экономического положения граждан. «Ведь есть употребление от безнадеги, а есть от стабильности, когда у человека все хорошо с деньгами и с работой», – считает политолог. Если человек не уверен в своем будущем, он мобилизуется и выбирает трезвый образ жизни, заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.06.21

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