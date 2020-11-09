И снова летучие мыши: ученые предупредили о вирусе Нипах, который способен вызвать новую пандемию

Американские ученые предупредили об опасности новой пандемии, которую может вызвать вирус Нипах. Как пишет The Express, заболевание передается человеку от летучей мыши.

Вирус распространен среди летучих мышей в Бангладеше и Индии. Как отметил доктор Джонатан Эпштейн, уже установлено несколько случаев его передачи человеку. «Мы обеспокоены, что у летучих мышей может существовать генетический штамм или вариант вируса Нипах, способный передаваться и от человека к человеку. Если это произойдет, результатом может стать широкомасштабная вспышка смертельного заболевания», – сказал он.

Эпштейн также обратил внимание, что пока заражения зафиксированы только от зараженного животного через фрукты. Однако, судя по вспышкам заболевания, есть и другие способы передачи вируса, которые пока не установлены.

Ученые опасаются, что вирус может мутировать и быстро распространиться среди людей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла Нипах в список 10 наиболее опасных патогенов. Вирус вызывает воспаление мозга и и чаcто становится причиной смерти.

Ранее ведущие американские эпидемиологи Энтони Фаучи и Дэвид Моренс предупредили о «крайне негативных последствиях» природных патогенов. «В мире, где доминируют люди, где наша человеческая деятельность представляет собой агрессивное, разрушительное и несбалансированное взаимодействие с природой, мы все чаще будем провоцировать появление новых болезней», – предупредили врачи.

Как сообщал «Новый День», согласно результатам исследований, наиболее близким к SARS-CoV-2 оказался вирус RaTG13. Вероятнее всего, нулевой пациент заразился от летучей мыши.

Вашингтон, Александра Быстрицкая

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