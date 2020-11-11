Сибирские ученые нашли мощное природное средство от коронавируса

Специалисты Новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора в ходе исследования водных экстрактов чаги (березового гриба) выявили ее способность подавлять размножение нового коронавируса SARS-CoV-2. Ученые уже подали заявку на патент. Об этом сообщает журнал Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

Для изучения противовирусной активности водных экстрактов аптечной чаги в отношении коронавируса специалисты использовали клеточную культура Vero, которая широко применяется при фармакологических исследованиях. На клетки наносились экстракты чаги в разных концентрациях, а через некоторое время патоген. В ходе исследований водные экстракты чаги показали «высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2» и низкую токсичность, отмечается в публикации.

Также исследователи обратили внимание на способность чаги повышать текучесть крови, что снижает риск развития тромбоза в условиях пандемии Covid-19. Известно, что заражение коронавирусом способствует повышению свертываемости крови и увеличивает опасность появления тромбов.

Специалисты заявили о перспективности создания на основе чаги противовирусных препаратов и уже подали заявку, чтобы запатентовать изобретение «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus».

В заявке на патент исследователи указали несколько способов приготовления концентрированных водных экстрактов чаги, один из них можно использовать в домашних условиях. Из-за нетоксичности чаги в день можно употреблять 150-200 мл концентрата, принимая его равномерно в течение дня – по глотку каждые 15-20 минут, запивая водой, отмечают специалисты.

Новосибирск, Наталья Петрова

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