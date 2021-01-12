В России изобрели препарат против коронавируса из коры березы

В России завершилась вторая фаза клинических испытаний препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Биологически активная добавка содержит кору березы и лишайники.

Препарат «Бетукладин» прошел испытания еще в 2018-2019 годах. Его целью было облегчение лечения туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью и самого опасного из сывороточных гепатитов – гепатита «В+D». В 2020 году препарат прошел испытания на эффективность против Covid-19.

«Как и в первой серии клинических испытаний в группе больных, перенесших COVID-19 с пневмонией в наиболее тяжелой форме, у всех принимающих БАД «Бетукладин» в период реабилитации отмечена быстрая регрессия остаточных явлений, включая быструю утомляемость, депрессии и так далее, восстановление работоспособности (в группе не принимающих «Бетукладин» ремиссия затягивалась на 1-2 месяца и проходила тяжело)», – рассказал РИА «Новости» разработчик препарата, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц.

По его словам, среди людей, проживающих с больными коронавирусом и принимающих БАД, заболеваемость была в 13 раз ниже, чем среди тех, кто не принимал «Бетукладин». В острый период болезни препарат уменьшает длительность и тяжесть острой фазы на 45-53%.

Кершенгольц отметил, что «Бетукладин» запатентован, но в продажу пока не поступил, для этого необходима регистрация и получение свидетельства Роспотребнадзора.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 12.01.21

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