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Вторник, 12 января 2021, 11:37 мск

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Ученые обнаружили эффективность полыни в борьбе с коронавирусом

Сотрудники политехнического института Вустера (США) изучили эффективность полыни при борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Ученые обработали экстрактом полыни культуру клеток легких. Выяснилось, что отвар полыни замедляет формирование новых частиц вируса SARS-CoV-2, а также подавляет его размножение.

Оказалось, что этот эффект достигается благодаря артемизинину, который блокирует воспалительные процессы и нейтрализует вирусные частицы. Ученые намерены провести опыты на мышах, а затем провести исследование с участием добровольцев. Они хотят оценить риски приема отвара полыни для инфицированных коронавирусом людей, передает ФАН.

Вашингтон, Иван Гридин

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