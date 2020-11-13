Бесплатные анализы? Нет, не слышали: ФОМС подозревает регионы в проведении платных онкоисследований

В федеральном Фонде обязательного медицинского страхования заявили, что в 13 российских регионах онкологические клиники не выполняли за счет средств фонда молекулярно-генетические и гистологические исследования для диагностики раковых заболеваний. Такое заявление сделала начальник управления модернизации системы ФОМС Ольга Царева, выступая на Российском онкологическом конгрессе.

По ее словам, в ряде регионов таргетная терапия назначалась без проведения необходимых исследований. «У меня вопрос к врачам-онкологам, организаторам, можно ли так делать вообще. Очевидно, что нельзя», – приводит слова специалиста «Медвестник».

Царева высказала предположение, что пациенты проводили исследования за свой счет, хотя эти анализы должны делаться за счет средств ОМС. «Либо там использовались какие-то анализы, полученные врачами из других источников. Возможно, люди их сделали платно, что странно при возможностях делать их бесплатно, за счет средств ОМС», – отметила она.

В число регионов, по которым у ФОМС нет информации о проведении исследований, вошли Ингушетия, Чечня, Тыва, Кемеровская, Курганская, Смоленская и Магаданская области.

По словам Царевой, ведомство займется выяснением всех причин данной ситуации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.11.20

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