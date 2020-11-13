Из российских аптек пропал популярный антидепрессант

В российских аптечных сетях возник дефицит популярного антидепрессанта «Триттико». Представители розницы жалуются на его отсутствие у дистрибьюторов. Производитель объясняет дефицит препарата введением маркировки и проблемами с логистикой.

Падение продаж антидепрессанта началось в первой декаде августа, пишет РБК со ссылкой на аналитиков. В начале сентября рост продаж однократно удвоился, но начиная с середины месяца продажи продолжили падение. Так, если в октябре прошлого года было продано чуть больше 18 тысяч упаковок, то в 2020 году за тот же период – только 13,5 тысячи.

На дефицит препарата обратили внимание не только аптечные сети, но и врачи. По словам медиков, при отмене или замене антидепрессанта состояние пациента может ухудшиться.

Производством «Триттико» (действующее вещество тразодон) занимается итальянская фармкомпания Angelini. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), в рамках непатентованного наименования тразодон не зарегистрировано больше ни одного лекарственного препарата, то есть аналогов препарата с этим действующим веществом на отечественном рынке нет.

Производитель объяснил отсутствие препарата в аптеках изменением структуры логистической цепи и запуском в июле системы маркировки – из-за этого процесс введения в гражданский оборот лекарств занимает больше времени, чем раньше. В Angelini уточнили, что препарат в настоящее время ввезен в Россию и находится в процессе ввода в оборот.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.11.20

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