Из московской аптеки изъяли подозрительные лекарства от коронавируса

Сотрудники Росздравнадзора изъявили в одной из московских аптек сомнительные лекарства, применяемые при лечении больных Covid-19.

Под административное расследование попала деятельность ООО «Каскад здоровья», говорится в сообщении столичного управления Росздравнадзора.

В ходе осмотра в аптеке обнаружены «предположительно контрафактные препараты», применяемые при лечении пациентов с коронавирусом, а также предположительно незарегистрированные лекарственные препараты производства Турции, которые используются при лечении «ковидных» пациентов.

«Предполагаемая сумма реализации составила более 2 млн. рублей», – отметили в надзорном ведомстве. Подозрительные медпрепараты изъяты, предстоит установить их происхождение.

Расследование продолжается. Аптека может быть привлечена к административной ответственности по ст. 6.33 КоАП РФ (Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.11.20

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