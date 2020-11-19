Ученые нашли необычное свойство прививки от гриппа

Прививка от гриппа способна снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли специалисты Американской кардиологической ассоциации.

Они провели метаанализ, в ходе которого изучили данные более чем 237 тыс. человек. Они пришли к выводу, что риск смерти у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые были вакцинирована от гриппа, на 18% меньше по сравнению с теми, кто не делал прививку.

Также отмечается, что риск смерти от других болезней был на 38% ниже у вакцинированных.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.11.20

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