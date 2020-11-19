Из российских аптек пропал «Йодомарин»

Аптечные сети заявили о дефиците популярного препарата для профилактики заболеваний щитовидной железы и восполнения недостатка йода в организме «Йодомарина». По словам игроков российского фармрынка, причины исчезновения препарата пока неизвестны.

В рамках непатентованного наименования калия йодид препарат «Йодомарин» на 2020 год занимает лидирующую долю рынка по аптечным продажам в 93,1% в рублях и 89,1% в упаковках, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. Сразу несколько аптечных сетей пожаловались на отсутствие поставок препарата от дистрибьюторов.

В государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано несколько аналогов, в том числе российского производства, однако «Йодомарин» очень популярен у россиян. Его применяют как в профилактических целях, так и при повышенной потребности в йоде, например, во время беременности или с лечебной целью при эутиреоидном зобе (увеличении объема щитовидной железы).

В Росздравнадзоре не получали писем от производителей о приостановке или прекращении производства препарата. В 2020 году было выпущено в гражданский оборот более 400 тысяч упаковок «Йодомарина».

Дистрибьюторы признают, что дефицит существует, но назвать его причину не могут. «Он периодически появляется, но, видимо, быстро разбирают. Поступления какие-то от производителя есть, но сложно оценить их достаточность», – сообщил один из поставщиков.

Эксперты предполагают, что есть два фактора, которые повлияли на вымывание «Йодомарина» из ассортимента аптек. Вероятно, рост спроса на йодосодержащие препараты произошел из-за того, что у людей не было возможности летом отдыхать на море, как они делали раньше. Помимо этого, дефицит «Йодомарина» может частично объясняться и возникавшими осенью проблемами с маркировкой.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.11.20

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