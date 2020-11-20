В аптеках из-за Covid-19 пропал жизненно важный препарат для лечения ревматизма

Из аптек пропал гормональный противовоспалительный препарат метилпреднизолон, входит в список жизненно важных лекарств и необходим пациентам с ревматическими заболеваниями. Между тем данное лекарство также применятся при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте центра «Ревмо-COVID», поддерживающий пациентов с ревматическими заболеваниями.

Метилпреднизолон относится к глюкокортикостероидам. Препараты с метилпреднизолоном принимают миллионы россиян, в том числе около миллиона пациентов с ревматическими заболеваниями, отмечает центр. Резкая отмена лекарства грозит пациентам обострением заболеваний и тяжелым поражением внутренних органов, в ряде случаев несовместимым с жизнью. Без этих препаратов люди могут умереть, подчеркивается в сообщении.

О невозможности купить глюкокортикостероиды в аптеках центру сообщили пациенты из разных городов России. Даже среди тех, у кого есть льготы из-за инвалидности, получить лекарства в поликлинике не смогли 53% участников опроса, проведенного ревматологической ассоциацией «Надежда».

В продаже нет препарата в форме раствора. В ряде регионов крайне мало препарата в таблетках, а в некоторых метилпреднизолона в таблетках нет вовсе.

Одна из основных причин дефицита глюкокортикостероидов – повышенный спрос из-за того, что их используют для лечения Covid-19, указывает «Ревмо-COVID», обращая внимание на то, что один из производителей лекарства «Орион Фарма» еще в октябре сообщал о перерыве в поставках в связи с повышенным спросом, техническими задержками производства и введением маркировки.

«Страшно подумать, что будет, когда собственные запасы этих препаратов у пациентов закончатся. Последствия отмены гормонов не заставят себя долго ждать, обострение при прекращении приема наступает очень быстро», – заявила врач-ревматолог клиники Hadassah Medical Moscow Анна Тарасова. Медик выразила надежду на то, что «проблема решится раньше, чем наступит катастрофа».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.11.20

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